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13 фев 2019

В заботах о снах

В заботах о снах

Все знают Ford как автомобильного производителя. Однако в последнее время он выступает в роли разработчика инновационных технологий, которые должны облегчать жизнь обычным людям

В этот раз речь пойдет об обычных, но умных кроватях, которые отслеживают положение лежащих на них людей. Когда один из них пытается пересечь свою половину матраса, система это определяет и включается лента, которая прокручивает кровать и возвращает его на место. Все работает автоматически и максимально плавно, чтобы не беспокоить спящих.

Дело в том, что «Lane-Keeping Bed» (именно так называется кровать) является частью серии Ford Interventions, в разработке которой специалисты компании ищут применение автомобильным технологиям в повседневной жизни. Например, в декабре прошлого года компания показала прототип собачьей конуры, оснащенный активной системой шумоподавления, которая устроена по тому же принципу, что и система шумоподавления кроссовера Ford Edge: установленные в салоне автомобиля микрофоны фиксируют высокие уровни шума от двигателя или трансмиссии, которые гасятся звуковыми волнами от аудиосистемы автомобиля.

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При написании новости использовалась информация:
Mail.ru, Autoua.net

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