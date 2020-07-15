Вместе с рамным Bronco Ford представил кроссовер Bronco Sport

Параллельно с Ford Bronсo, американцы представили еще и пятидверный Bronco Sport. Это не просто еще одна модификация, а совершенно иной автомобиль

Если Bronco является утилитарным рамным внедорожником, то Bronco Sport — обычный кроссовер с несущим кузовом. Дизайнеры Ford сделали Bronco и Bronco Sport похожими, но в то же время не пытались максимально замаскировать кроссовер под внедорожник, то есть намеренно предусмотрели различия в дизайне. К примеру, фары здесь выполнены иначе: при схожей стилистике у них другая форма, более вытянутая.

Автомобиль построен на платформе Kuga/Escape. Моторы тоже аналогичны: бензиновые ДВС серии EcoBoost объемом 1,5 (184 л.с. и 257 Нм) и 2,0 литра (248 л.с. и 373 Нм). По умолчанию устанавливается 8-ступенчатый «автомат». Привод – полный.