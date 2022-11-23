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23 ноя 2022

Ford представил электрический Tourneo

Ford представил электрический Tourneo
Автор фото: фирма-производитель

Европейское подразделение концерна Ford представило новый минивэн Tourneo Custom. Флагманом семейства станет электрическая версия E-Tourneo

Силовую установку здесь позаимствовали у фургона «Транзит»- это электромотор мощностью в 218 лошадиных сил и блок аккумуляторов на 74 киловатта. Сообщается, что без подзарядки Tourneo сможет проехать около 300 километров.

В отличие от фургона Transit у Tourneo появилась и гибридная версия. Здесь силовая установка состоит уже из 2.5-литрового мотора, электрического двигателя и батарей. К сожалению, точные характеристики такой модификации не уточняются. Производитель лишь говорит о том, что без использования ДВС автомобиль способен проехать лишь 40 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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