Ford представил электрический Tourneo

Европейское подразделение концерна Ford представило новый минивэн Tourneo Custom. Флагманом семейства станет электрическая версия E-Tourneo

Силовую установку здесь позаимствовали у фургона «Транзит»- это электромотор мощностью в 218 лошадиных сил и блок аккумуляторов на 74 киловатта. Сообщается, что без подзарядки Tourneo сможет проехать около 300 километров.

В отличие от фургона Transit у Tourneo появилась и гибридная версия. Здесь силовая установка состоит уже из 2.5-литрового мотора, электрического двигателя и батарей. К сожалению, точные характеристики такой модификации не уточняются. Производитель лишь говорит о том, что без использования ДВС автомобиль способен проехать лишь 40 километров.