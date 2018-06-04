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4 июн 2018

Автомобили ГАЗ стали немножко цифровыми

Автомобили ГАЗ стали немножко цифровыми
Автор фото: фирма-производитель

Системы телематики нужны крупным автопаркам для отслеживания местоположения автомобиля и мониторинга его параметров. Теперь такая система появилась и на отечественном автомобиле.

Начиная с июня 2018 года блок будет устанавливаться на все выпускаемые фургоны «ГАЗель NEXT», затем в течение 2018 года действие программы будет распространено на другие модели: микроавтобусы и бортовые автомобили «ГАЗель NEXT», среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT» и спецтехнику.

Телематический комплекс включает в себя установленный в автомобиле телематический блок, подключенный к интернет-сети и связанный с датчиком ГЛОНАСС/GPS, который аккумулирует и передает показатели с CAN-шины автомобиля и данные со спутников; заводской сервер, способный обрабатывать огромные массивы данных; мобильное приложение GAZ Connect и веб-ресурс GAZ Fleet, через которые пользователь получает необходимую информацию.

Телематический комплекс GAZ Connect позволяет контролировать состояние транспортного средства. Среди передаваемых системой показателей – местоположение автомобиля, уровень топлива, температура охлаждающей жидкости, скорость, расход топлива, уровни тормозной и охлаждающей жидкости, давление масла, напряжение бортовой сети и еще целый ряд параметров. Также сервис включает другие тематические модули: связь с выбранным дилерским центром, дисконтные программы (например, топливные карты), помощь на дорогах, страхование и другие.

Телематические блоки GAZ Connect будут интегрироваться в автомобиль в процессе сборки на заводском конвейере. Установка подобных систем от сторонних производителей достаточно дорога, а также предполагает несанкционированное вмешательство в конструкцию машины. Подключение к телематическим сервисам производится по желанию клиента. Для начала работы с системой пользователю будет достаточно скачать мобильное приложение и зарегистрировать в нем оснащенные телематическими блоками автомобили ГАЗ.
 

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При написании новости использовалась информация:
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