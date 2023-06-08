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8 июн 2023

Возрожденной «Волге» - быть!

Возрожденной «Волге» - быть!

Глава Минпромторга, Денис Мантуров, подтвердил разработку нового автомобиля «Волга», который увидит свет уже в 2024 году

«Как она будет выглядеть, я думаю, коллеги уже скоро смогут продемонстрировать рынку. По срокам — приблизительно это через год с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров, и примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства. Поэтому на начало следующего лета коллеги ориентируют нас, к этому сроку мы сможем увидеть первую серийную продукцию под брендом «Волга» - приводит «Интерфакс» слова чиновника.

Как сообщают аналитики, первоначальный проект будет выполнен по принципу возрожденного «Москвича», когда технические компоненты предоставляются неким партнером, однако, и разработка собственной модели силами ГАЗа вполне вероятна, правда, на это понадобится несколько лет.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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