Возрожденной «Волге» - быть!

Глава Минпромторга, Денис Мантуров, подтвердил разработку нового автомобиля «Волга», который увидит свет уже в 2024 году

«Как она будет выглядеть, я думаю, коллеги уже скоро смогут продемонстрировать рынку. По срокам — приблизительно это через год с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров, и примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства. Поэтому на начало следующего лета коллеги ориентируют нас, к этому сроку мы сможем увидеть первую серийную продукцию под брендом «Волга» - приводит «Интерфакс» слова чиновника.

Как сообщают аналитики, первоначальный проект будет выполнен по принципу возрожденного «Москвича», когда технические компоненты предоставляются неким партнером, однако, и разработка собственной модели силами ГАЗа вполне вероятна, правда, на это понадобится несколько лет.