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11 дек 2018

ГАЗ будет собирать маленький дизель

ГАЗ будет собирать маленький дизель

Отечественный производитель, Министерство торговли и промышленности РФ, а также Правительство Нижегородской области подписали Специнвестконтракт

Речь идёт об обязательствах по созданию высокотехнологичных производств новых транспортных средств, которые будут отличаться «высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом». На данный проект выделяются инвестиции в размере двадцати миллиардов рублей.

Одним из пунктов именно этого соглашения и является организация производства новых моделей лёгких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также локализация современного легкого дизельного двигателя для подобных машин.

Скорее всего, речь идёт о двухлитровом “дизеле” от Volkswagen, который вскоре будет ставиться на ГАЗели Next. Интересно, что для нового мотора инженеры ГАЗ создали новую 6-ступенчатую коробку передач. Вполне возможно, что процесс локализации будет проходить на Ярославском моторном заводе, где уже производятся двигатели Mercedes.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, carsguru

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