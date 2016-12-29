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29 дек 2016

ГАЗ расширил свой модельный ряд новым микроавтобусом

ГАЗ расширил свой модельный ряд новым микроавтобусом
Автор фото: газгруп.ру

Пресс-служба отечественной компании ГАЗ сообщает о начале продаж нового микроавтобуса ГАЗель Next в России и странах СНГ.

Новый микроавтобус, созданный, как можно догадаться по названию, на базе легкого коммерческого фургона ГАЗель Next, предназначен, в отличие от своего цельнометаллического «коллеги», для перевозки пассажиров. Он оборудован 16-ю посадочными местами, а также один стоячим местом. Интерьер автомобиля выполнен из АБС-платика, который обладает хорошими звукоизоляционными качествами, а также неприхотлив в обслуживании. Кроме того, салон микроавтобуса полностью остеклен, включая сдвижную дверь.

Также, для удобства посадки пассажиров инженеры компании оснастили ГАЗель Next низкой подножкой, которая автоматически выдвигается и убирается вместе с дверью.

Автомобиль оснащается новой независимой рычажной передней подвеской, а также улучшенной задней подвеской, благодаря чему микроавтобус передвигается гораздо более плавно, чем фургон, даже на поврежденном дорожном покрытии. В качестве дополнительной опции можно заказать систему принудительной блокировки заднего моста, которая позволит микроавтобусу более уверенно передвигаться по обледенелой или проселочной дороге.

Моторная гамма автомобиля представлена тремя двигателями: 2,7-литровым бензиновым мотором, 2,8-литровым силовым агрегатом на тяжелом топливе, а также двухтопливной газово-бензиновой установкой. Стоит отметить, что во всех комплектациях отечественный автобус оснащается японским дистанционным приводом коробки передач Atsumitec Toyota Tsusho, джойстик которого размещен на приборной панели.

Приобрести новинку можно уже сейчас во всех салонах официальных дилеров ГАЗ в России и СНГ. Начальная стоимость нового микроавтобуса составляет 1 400 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса.ру, Autonews, Автостат

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