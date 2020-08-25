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25 авг 2020

ГАЗ решил не расставаться с товарным знаком «Чайка»

ГАЗ решил не расставаться с товарным знаком «Чайка»

«Группа ГАЗ» подала заявку на продление регистрации товарного знака «Чайка». Логотип зарегистрирован по классу автомобилей и других наземных транспортных средств

После одобрения товарный знак будет закреплен за ГАЗом еще на 10 лет. Имя «Чайка» ГАЗ использовал для мелкосерийных лимузинов, выпускавшихся с 1959-го по 1988-й. Производились два поколения модели — ГАЗ-13 (до 1981-го) и ГАЗ-14 (с 1977-го, четыре года машины делали параллельно).

В 90-е годы ГАЗ потерял права на торговые имена «Чайка» и «Победа» — их тогда оформил на себя петербургский предприниматель Павел Андреев, однако в 2009-м после двух лет разбирательств Андреев добровольно вернул права на имена ГАЗу. Слухи о возможном возвращении в гамму ГАЗа автомобилей Чайка ходили в конце 90-х и конце нулевых годов. В обоих случаях никаких реальных дел за слухами не последовало. Вероятно, и в этот раз не планируется выпускать новый автомобиль под названием «Чайка» .

При написании новости использовалась информация:
Drom

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