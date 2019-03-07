Газель без сердца

Точнее сказать - без дизельных двигателей концерна Volkswagen, которые планировалось устанавливать на автомобили ГАЗель Next в ближайшее время. Также Volkswagen отказался от покупки доли в «Группе ГАЗ».

Планы по установке моторов Volkswagen были озвучены руководством ГАЗ еще в ноябре позапрошлого года. Тогда эта история преподносилась одним большим преимуществом, так как подобные двигатели обеспечили бы компании выход на рынки стран с жесткими экологическими требованиями. Позднее стало известно, что подписанное соглашение о намерениях подразумевает покупку концерном Volkswagen AG доли в самой «Группе ГАЗ». Но этим планам не суждено сбыться.

Глава российского отделения концерна Volkswagen Маркус Озегович заявил, что сделка не состоится по причине наложенных санкций на Россию со стороны США. Он подчеркнул, что концерн находится в тесном контакте с правительствами России и США. «Нам остается лишь ждать принятых ими решений». По словам Озеговича, концерн готов вернуться к вопросу покупки доли «Группы ГАЗ», но произойти это может только после снятия всех санкций.