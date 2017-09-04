Группа ГАЗ представила серийный вариант «тяжелой» версии ГАЗель NEXT полной массой 4,6 тонны. Соответственно, грузоподъемность грузовой версии машины выросла с полутора до 2,62 тонн.

Более тяжелая версия получила новый задний мост типа «спайсер», тормозную систему с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах, ABS, систему стабилизации, была увеличена ширина бортовой платформы (на бортовой модификации) и длина кузова (на фургонах и микроавтобусах).



На платформе «ГАЗель NEXT 4,6» будет выпускаться полная линейка коммерческих автомобилей: бортовые автомобили с однорядной и двухрядной кабинами, шасси под специальные надстройки, грузовой фургон с объемом кузова 15,5 куб. м и фургон-комби, а также несколько моделей микроавтобусов.



Продажи этой модели начнутся в первом квартале 2018 года. Автомобиль будет оснащаться бортами, изготовленными из алюминия или из катаного стального профиля, прошедшего катафорезное грунтование, с минимальным количеством сварных соединений. Это обеспечивает высокую коррозионную стойкость кузова.



Все версии оснащаются 2,8-литровым турбодизелем Cummins мощностью 149 л.с. и механической коробкой передач. В перспективе Группа ГАЗ планирует оснащать модели семейства NEXT и «автоматами».