«ГАЗон NEXT» стал частью экспозиции австрийского павильона на выставке современного искусства в Венеции. Инженеры Горьковского автозавода воплотили смелый замысел австрийского художника Эрвина Вурма, спроектировав и изготовив художественную инсталляцию для Венецианской биеннале 2017 года

В рамках концепции Эрвина Вурма российский грузовик получил неожиданное применение. Автомобиль трансформировался в смотровую башню. Ее посетители смогут принять участие в интерактивной инсталляции, выполнив инструкции художника: «Замрите и смотрите на горизонт Средиземного моря».

Грузовик стоит вертикально на кабине, в его кузов встроена лестница, по которой посетители могут подняться на смотровую платформу площадью 3,12 кв. м, расположенную в верхней части кузова. На ней могут комфортно разместиться 10-12 человек. Общая высота конструкции составляет 9,7 м. Ее вес с учетом дополнительных элементов – укреплений, лестничных маршей и ограждений, – достигает почти 12 т. На изготовление инсталляции – от начала проектных работ до передачи объекта студии Эрвина Вурма – ушло около полугода.