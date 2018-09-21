Горьковчане показали новый Sadko Next в Ганновере

В рамках международной выставки коммерческой техники в Германии ГАЗ представил новый внедорожный грузовик

Это полноприводная машина, грузоподъёмностью до 3 тонн для эксплуатации в условиях пересечённой местности.

Концепт Садко Некст был показан в 2014 году. Серийный выпуск автомобиля планировали начинать в 2019-м. Но так как производитель уже получил большое количество предварительных заявок, было принято решение о сокращении срока вывода на рынок.

Грузовик имеет высокие внедорожные показатели. Наименьший дорожный просвет 315 мм. Силовой агрегат – турбированный дизель ЯМЗ. В моторе реализована возможность выдачи максимального крутящего момента на малых оборотах. Есть система экстренной подачи воздуха в тормозную систему. Усиленная раздаточная коробка позволяет подключать второй мост. Оба дифференциала блокируются.

На выставке показан экспортный вариант грузового автомобиля. По информации представителей ГАЗа первые экземпляры серийной машины будут выпускаться в праворульной версии для поставок на экспорт. Каким будет Садко Next в России, какова будет его стоимость и когда может начаться их поставка – пока неизвестно.