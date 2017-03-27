На днях стало известно, что «группа ГАЗ» в среднесрочной перспективе может возродить бренд «Волга»

Речь идет пока не о седанах, покупатели которых, по мнению представителей «ГАЗ» при выборе больше ориентируются на премиальные бренды, а о легковом коммерческом автомобиле с кузовом «каблук» или пикап.

Менеджеры компании полагают, что в модельной гамме недостает среднеразмерного автомобиля, который стал бы меньше «Газели» и «Соболя», и смог бы составить конкуренцию таким автомобилям как Volkswagen Caddy и фургон Lada Largus, занимающему аж 94% в сегменте легковых коммерческих автомобилей.

По мнению представителей «ГАЗ» именно бренд «Волга» идеально подошел бы для покупателей, ценящих конкурентоспособные цены и качество других моделей, выпускающихся в Нижнем Новгороде. Пока в компании не знают, появится новый легковой автомобиль на собственной или сторонней платформе, но над проработкой нового проекта работа уже идет.