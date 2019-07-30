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30 июл 2019

В России появятся беспилотные Газели

В России появятся беспилотные Газели
Автор фото: фирма-производитель

«ГАЗ» рассказал об испытаниях ГАЗелей Next без водителя: беспилотники, которые соответствуют четвертому-пятому уровням автономности, тестируют на специальном полигоне и на территории завода.

В настоящее время ведется отработка различных дорожных сценариев, а также оттачивается взаимодействие систем управления. Это необходимо для того, чтобы беспилотная «ГАЗель» безошибочно реагировала в любых ситуациях и вне зависимости от погодных условий. На Горьковском автозаводе не уточнили, когда планируется завершить испытания на закрытых площадках и приступить к тестам на дорогах общего пользования.

Напомним, что миру беспилотники ГАЗ были представлены в 2018 году в рамках Московского автосалона. Тогда публике показали два прототипа, которые разительно отличались друг от друга. Первый прототип был укомплектован лазерными датчиками (лидарами), которые позволяли распознавать границы проезжей части по косвенным признакам. А второй электробус оборудовали стереокамерами и подсистемой ультразвуковых датчиков большого радиуса действия.

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