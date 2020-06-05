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5 июн 2020

Волга возвращается

Волга возвращается

На Горьковском автозаводе возродят производство Волги. Хотя это будет совсем другая машина, разработанная совместно с концерном Volkswagen на базе Шкоды Октавии

Разумеется, это слухи, которые были распространены порталом «Территория новостей». По слухам, перспективная Волга будет значительно унифицирована со Шкодой Октавией (с удлиненной колесной базой), хотя внешне она должна иметь узнаваемые, родовые признаки — иначе покупать не станут. Ну и интерес покупателей может стать больше, если такой автомобиль, созданный в сотрудничестве с Volkswagen, будет чуть дешевле «донора».

Правда, некоторой логикой все эти слухи все же подкрепляются. Дело в том, что на производственных мощностях ГАЗа концерн Volkswagen производит контрактную сборку автомобилей Skoda. Новые автомобили могли бы собирать на линии, которая предназначалась для производства седана Volga Siber. 

При написании новости использовалась информация:
За рулем

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