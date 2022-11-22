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22 ноя 2022

Взгляните на уникальную «Волгу», которая работает на дровах

Взгляните на уникальную «Волгу», которая работает на дровах

Как известно – бензин дорожает, а что делать, если хочется экономить? В большинстве своем люди ставят газобаллонное оборудование, но некоторые идут дальше!

К примеру, один автомобилист из белорусского Лепеля ради экономии переделал свой ГАЗ-2410 «Волга». Теперь двигатель автомобиля работает не только на бензине, но и на обычных дровах с помощью газогенераторной установки. Сообщается, что на сто километров пути требуется около полутора мешков дров. Максимальная скорость в таком режиме невысока – 95 километров в час.

К слову, ничего уникального в такой силовой установке нет – во время войны газогенераторные автомобили были распространены, так как многие страны испытывали дефицит с обычным топливом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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