Флагманский кроссовер Geely Atlas появится на российском рынке в ноябре этого года. Кроссовер будет поставляться к нам с белорусского завода «Белджи», где уже налажена сборка ряда моделей китайской компании.

Кроссовер длиной 4519 мм разрабатывался европейской командой Geely, а над дизайном работал бывший шеф-дизайнер Volvo Петер Хорбери. Машина отличается довольно богатой комплектацией: она получила панорамную крышу, виртуальную приборную панель, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

О том, какие двигатели получит кроссовер для российского рынка неизвестно. Несмотря на то, что в Китае в гамме есть 2-литровый «атмосферник» мощностью 140 л.с., у нас Geely Atlas, вероятнее всего будет доступен только с 1,8-литровым турбодвигателем мощностью 184 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом».

