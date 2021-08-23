Geely Atlas Pro получил новую комплектацию

Компания Geely расширяет линейку нового инновационного семейного кроссовера Atlas Pro на российском рынке. Автомобиль получил комплектацию Luxury в дополнение к ранее объявленным топ-версиям Flagship и Flagship+

Новая конфигурация включает в себя 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодную оптику, в том числе передние фары, указатели поворота и задние фонари, а также датчики дождя и освещения. Кроме того, кроссовер оборудован функцией открывания двери багажника с помощью кнопки на двери водителя и дистанционно клавишей с ключа.

Что касается мультимедийных возможностей, то Geely Atlas Pro получил цифровую приборную панель c диагональю 7 дюймов, развлекательный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, функцией подключения мобильных устройств через Bluetooth-модуль и технологией дублирования экрана смартфона на штатном мониторе мультимедиa с помощью фирменной функции Easy Connection.