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23 авг 2021

Geely Atlas Pro получил новую комплектацию

Geely Atlas Pro получил новую комплектацию

Компания Geely расширяет линейку нового инновационного семейного кроссовера Atlas Pro на российском рынке. Автомобиль получил комплектацию Luxury в дополнение к ранее объявленным топ-версиям Flagship и Flagship+

Новая конфигурация включает в себя 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодную оптику, в том числе передние фары, указатели поворота и задние фонари, а также датчики дождя и освещения. Кроме того, кроссовер оборудован функцией открывания двери багажника с помощью кнопки на двери водителя и дистанционно клавишей с ключа.

Что касается мультимедийных возможностей, то Geely Atlas Pro получил цифровую приборную панель c диагональю 7 дюймов, развлекательный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, функцией подключения мобильных устройств через Bluetooth-модуль и технологией дублирования экрана смартфона на штатном мониторе мультимедиa с помощью фирменной функции Easy Connection.

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