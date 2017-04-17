Компания Geely опубликовала первое изображение своего первого в истории минивэна. «Живьем» его покажут в рамках автосалона в Шанхае на этой неделе

Судя по фотографии, это будет довольно просторный автомобиль, одноклассник VW Multivan и Mercedes-Benz V-класса: он достаточно длинный, с большой колесной базой. Вероятнее всего, минивэн будет рассчитан минимум на семь пассажиров.

Передняя часть выполнена в новой стилистике Geely, разработанной выходцем из Volvo (принадлежит Geely) Питером Хорбери. У минивэна будет большая радиаторная решетка, светодиодные фары с вертикальными полосками дневных ходовых огней, расширенные передние крылья и накладки на стекла в районе «багажных» окошек.

Технические подробности пока держатся в секрете, известно лишь, что статус прототипа новинка будет носить недолго: серийное производство минивэна Geely планирует начать уже в этом году. Вероятнее всего минивэн получит новые 1,3- и 1,8 литровые бензиновые турбодвигатели мощностью 129 и 163 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии будут предлагаться 6-ступенчатые механическая коробка передач и «автомат».

Официальная премьера минивэна Geely намечена на 19 апреля этого года.