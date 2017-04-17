Автомобильный портал Motorpage
17 апр 2017

Geely готовит минивэн

Geely готовит минивэн
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely опубликовала первое изображение своего первого в истории минивэна. «Живьем» его покажут в рамках автосалона в Шанхае на этой неделе

Судя по фотографии, это будет довольно просторный автомобиль, одноклассник VW Multivan и Mercedes-Benz V-класса: он достаточно длинный, с большой колесной базой. Вероятнее всего, минивэн будет рассчитан минимум на семь пассажиров.

Передняя часть выполнена в новой стилистике Geely, разработанной выходцем из Volvo (принадлежит Geely) Питером Хорбери. У минивэна будет большая радиаторная решетка, светодиодные фары с вертикальными полосками дневных ходовых огней, расширенные передние крылья и накладки на стекла в районе «багажных» окошек.

Технические подробности пока держатся в секрете, известно лишь, что статус прототипа новинка будет носить недолго: серийное производство минивэна Geely планирует начать уже в этом году. Вероятнее всего минивэн получит новые 1,3- и 1,8 литровые бензиновые турбодвигатели мощностью 129 и 163 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии будут предлагаться 6-ступенчатые механическая коробка передач и «автомат».

Официальная премьера минивэна Geely намечена на 19 апреля этого года.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Geely

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lynk&Co 02

Рассекречена вторая модель китайской Lynk&Co

10 апреля 2017

Geely пополнил свою российскую линейку седаном Emgrand GT

20 февраля 2017

Geely анонсировала скорое появление Emgrand GT на российском рынке

07 февраля 2017

Geely планирует пополнить свою российскую линейку

19 января 2017

Geely готовится пополнить свой модельный ряд в России

28 декабря 2016

Geely объявила о начале сервисной кампании в России

20 декабря 2016

 Новости Geely

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Sandero Stepway - renault sandero stepway 2015 всеобщий любимец Тест драйв
17 апреля 2017

Renault Sandero Stepway
"Всеобщий любимец"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 в круиз!
Тест драйв
14 апреля 2017

Infiniti QX60
"В круиз!"
Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace - сравнительный тест mercedes-benz glc 250 coupe и jaguar f-pace 3.0. в поисках адреналина
Сравнительный тест
12 апреля 2017

Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace
"В поисках адреналина"
Porsche 911 Carrera GTS - porsche 911 gts 2018 въехать в рай
Тест драйв
10 апреля 2017

Porsche 911 Carrera GTS
"Въехать в рай"

Написано новостей:

1 8 6 6 1