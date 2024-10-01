Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2024

Geely готовит суровую внедорожную модификацию Icon

Geely готовит суровую внедорожную модификацию Icon
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely готовит новую модификацию для кроссовера Icon. Она будет немного отличаться дизайном и наличием усиленного внедорожного обвеса

В частности, кроссовер получил бампера с защитой, пластиковые накладки на колесные арки, классические дверные ручки, иные корпуса зеркал, а также дополнительную багажную платформу на крыше. Благодаря новой отделке габариты модели немного изменились: длина - 4442 мм., ширина - 1860 мм., высота - 1770 мм. и колесная база - 2640 мм. Покупателям будут предложены колесные диски размерностями от 16 до 18 дюймов с внедорожными шинами.

Icon приводится в движение 1,5-литровым турбомотором мощностью 178 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Она передает крутящий момент исключительно на передние колеса. Это означает, что у такой внедорожной модификации Icon полного привода нет вне зависимости от комплектации.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Galaxy Starship 7 от Geely получит новейшую гибридную силовую установку

30 сентября 2024
Geely Monjaro L (2024)

Появились первые изображения обновленного Geely Monjaro

17 сентября 2024

Рассекречен салон нового электрического хэтчбека от Geely

08 августа 2024

В Китае начали продавать Geely Emgrand 2025 модельного года

08 июля 2024
Geely Radar RD6

Geely будет экспортировать электрический пикап Radar RD6 под новым названием Riddara

04 июля 2024
Geely Boyue (2025)

В Китае начались продажи обновленного Geely Atlas по более низким ценам

28 июня 2024

 Новости Geely

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 6 - ресурсный тест москвич 6 (2023) символ возрождения Тест драйв
30 сентября 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест Москвич 6: Символ возрождения"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) надежный партнер
Тест драйв
26 сентября 2024

Foton Tunland G7
"Надежный партнер"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) когда «китаец» меняет гражданство
Тест драйв
24 сентября 2024

Belgee X70
"Когда «китаец» меняет гражданство"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 5 0