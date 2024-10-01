Geely готовит суровую внедорожную модификацию Icon

Компания Geely готовит новую модификацию для кроссовера Icon. Она будет немного отличаться дизайном и наличием усиленного внедорожного обвеса

В частности, кроссовер получил бампера с защитой, пластиковые накладки на колесные арки, классические дверные ручки, иные корпуса зеркал, а также дополнительную багажную платформу на крыше. Благодаря новой отделке габариты модели немного изменились: длина - 4442 мм., ширина - 1860 мм., высота - 1770 мм. и колесная база - 2640 мм. Покупателям будут предложены колесные диски размерностями от 16 до 18 дюймов с внедорожными шинами.

Icon приводится в движение 1,5-литровым турбомотором мощностью 178 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Она передает крутящий момент исключительно на передние колеса. Это означает, что у такой внедорожной модификации Icon полного привода нет вне зависимости от комплектации.