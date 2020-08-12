Geely готовится представить купе-кроссовер для России

Китайская компания до конца 2020 года начнет российские продажи кросс-купе Tugella, созданного на одной платформе с Volvo

Китайская компания Geely получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый купе-кроссовер FY11, который в России будут продавать под названием Tugella. Соответствующий документ содержится в базе Росстандарта. По предварительным данным, российские продажи нового кросс-купе должны стартовать до конца 2020 года. Это первая модель Geely, которую построили на модульной платформе CMA, разработанной китайцами совместно со специалистами Volvo.

Судя по базе Росстандарта, в России в линейку двигателей Geely Tugella войдут два двухлитровых бензиновых турбомотора мощностью 199 и 237 лошадиных сил. Агрегаты работают вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер будет доступен вместе с передним или с полным приводом.