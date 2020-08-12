Автомобильный портал Motorpage
12 авг 2020

Geely готовится представить купе-кроссовер для России

Geely готовится представить купе-кроссовер для России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания до конца 2020 года начнет российские продажи кросс-купе Tugella, созданного на одной платформе с Volvo

Китайская компания Geely получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый купе-кроссовер FY11, который в России будут продавать под названием Tugella. Соответствующий документ содержится в базе Росстандарта. По предварительным данным, российские продажи нового кросс-купе должны стартовать до конца 2020 года. Это первая модель Geely, которую построили на модульной платформе CMA, разработанной китайцами совместно со специалистами Volvo.

Судя по базе Росстандарта, в России в линейку двигателей Geely Tugella войдут два двухлитровых бензиновых турбомотора мощностью 199 и 237 лошадиных сил. Агрегаты работают вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер будет доступен вместе с передним или с полным приводом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Preface (2021)

Geely показала новый седан на базе Volvo

03 августа 2020
Geely Remote FX

Из кроссовера Geely Atlas сделали пикап

19 июня 2020

Раскрыт дизайн нового седана Geely, который будет построен на платформе Volvo

19 июня 2020
Geely FY-11

Geely в 2020 году привезет в Россию новый кроссовер

21 мая 2020

Geely поставит автомобильную навигацию с ног на голову

28 апреля 2020
Geely Coolray

Кроссовер Geely Coolray для России получит защиту от вирусов

30 марта 2020

 Новости Geely

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda 6, Volkswagen Passat - сравнительный тест mazda 6 2.5 turbo и volkswagen passat 2.0 tsi как красное и белое, или истина в вине Сравнительный тест
12 августа 2020

Mazda 6, Volkswagen Passat
"Mazda 6 и Volkswagen Passat как красное и белое, или истина в вине"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 предлагает попросту не обращать внимания на имидж
Тест драйв
10 августа 2020

Hyundai Genesis G90
"Genesis G90 предлагает попросту не обращать внимания на имидж"
KIA XCeed - kia xceed 2020 cередина между переменными
Тест драйв
07 августа 2020

KIA XCeed
"Cередина между переменными"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 маленькие и большие радости от skoda rapid
Тест драйв
05 августа 2020

Skoda Rapid
"Маленькие и большие радости от Skoda Rapid"

Написано новостей:

2 6 4 2 2