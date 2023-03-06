Geely нарастит производство в РБ ради России

Выпускающее автомобили Geely для РФ белорусско-китайское совместное предприятие «БелДжи» планирует резко нарастить объемы производства. Косвенно эти намерения связаны с ситуацией на российском рынке

Для начала немного цифр – если текущий план производства находился до сегодняшнего дня на отметке в 37 тысяч машин, то теперь его планируют увеличить, едва ли, не вдвое – до 60 тысяч автомобилей как минимум. Как сообщают инсайдеры, такое решение связано с тем, что Geely планирует направить дополнительные поставки в Россию, чему способствует уход конкурентов – европейских и японских брендов.

В настоящее время на заводе «БелДжи» по полному циклу производятся кроссоверы Geely моделей Atlas Pro, Coolray и Tugella. Предполагается, что в скором времени локализация производства на «БелДжи» будет углублена за счет штамповки кузовных панелей.