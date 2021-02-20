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20 фев 2021

Geely показал салон нового KX11

Geely показал салон нового KX11
Автор фото: фирма-производитель

Презентация автомобиля пройдет в апреле. Тогда нам и покажут все детали, а пока что  мы можем взглянуть лишь на салон

Похоже, что в Geely решили пойти по пути Mercedes и нас  встречают сразу три монитора на передней панели.  Первый - цифровая приборка, а два других – дисплеи мультимедийной системы.  Разглядеть что-либо еще достаточно сложно, так как архитектура панели выполнена в концепции минимализма. Вполне возможно, что все управление будет заточено на сенсорах.

Теперь скажем пару слов о самом автомобиле.  Его, как и иные модели вроде Tugella или Coolray, построят на платформе CMA от Volvo. Мотор пока заявлен только один – бензиновый двухлитровый агрегат с наддувом. Его мощность будет составлять не менее 185 лошадиных сил. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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