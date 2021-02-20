Geely показал салон нового KX11

Презентация автомобиля пройдет в апреле. Тогда нам и покажут все детали, а пока что мы можем взглянуть лишь на салон

Похоже, что в Geely решили пойти по пути Mercedes и нас встречают сразу три монитора на передней панели. Первый - цифровая приборка, а два других – дисплеи мультимедийной системы. Разглядеть что-либо еще достаточно сложно, так как архитектура панели выполнена в концепции минимализма. Вполне возможно, что все управление будет заточено на сенсорах.

Теперь скажем пару слов о самом автомобиле. Его, как и иные модели вроде Tugella или Coolray, построят на платформе CMA от Volvo. Мотор пока заявлен только один – бензиновый двухлитровый агрегат с наддувом. Его мощность будет составлять не менее 185 лошадиных сил.