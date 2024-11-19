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19 ноя 2024

Geely показала брутальный кроссовер для путешествий Cowboy

Geely показала брутальный кроссовер для путешествий Cowboy
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely представила новый кроссовер, ориентированный на путешествия. Автомобиль получил название Cowboy и создан на базе модели Icon. Цены на родине стартуют от 95 900 юаней (примерно 1 320 000 рублей)

Кроссовер выделяется развитым внедорожным обвесом, установленной на крыше грузовой платформой с прожекторами, а также боковыми боксами для хранения различного оборудования. В комплекте идут внедорожные шины с 17-дюймовыми колесными дисками. Габариты Cowboy: 4442/1860/1770 мм, при колесной базе 2640 мм.

Приводится в движение кроссовер 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Такой же агрегат устанавливается на модель Icon. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”, который передает тягу на передние колеса.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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