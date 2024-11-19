Geely показала брутальный кроссовер для путешествий Cowboy

Китайская компания Geely представила новый кроссовер, ориентированный на путешествия. Автомобиль получил название Cowboy и создан на базе модели Icon. Цены на родине стартуют от 95 900 юаней (примерно 1 320 000 рублей)

Кроссовер выделяется развитым внедорожным обвесом, установленной на крыше грузовой платформой с прожекторами, а также боковыми боксами для хранения различного оборудования. В комплекте идут внедорожные шины с 17-дюймовыми колесными дисками. Габариты Cowboy: 4442/1860/1770 мм, при колесной базе 2640 мм.

Приводится в движение кроссовер 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Такой же агрегат устанавливается на модель Icon. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”, который передает тягу на передние колеса.