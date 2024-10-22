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22 окт 2024

Geely показала новый кроссовер Galaxy Starship 7

Geely показала новый кроссовер Galaxy Starship 7
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely опубликовала изображения нового гибридного кроссовера Galaxy Starship 7. Продажи автомобиля должны стартовать до конца этого года

Geely Galaxy Starship 7 построен на новой платформе GEA и оснащен гибридной системой Thor последнего поколения, которая состоит из 1,5-литрового мотора мощностью 112 л.с. и одного электродвигателя спереди. Покупателям предложена батарея емкостью 19,09 кВт*ч и 28,94 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 101 и 150 км соответственно.

Дизайн автомобиля выполнен в актуальной стилистике семейства Galaxy. Точные габариты модели: 4740/1905/1685 мм., при колесной базе в 2755 мм. Внутри два отдельных экрана приборной панели и мультимедийной системы. Рулевое колесо слегка приплюснуто сверху и снизу. На центральном тоннеле расположились шайба управления системами автомобиля и две беспроводные зарядки для телефонов. Ожидается, что оснащение будет включать продвинутую систему автопилота.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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