Geely представила бюджетную версию Binrui Cool

Китайская компания Geely опубликовала изображения новой версии седана Binrui Cool под названием Champion Edition. Автомобиль оценивается от 80 000 юаней (1 023 000 рублей)

Напомним, что актуальный модельный ряд Binrui с приставкой Cool дебютировал в прошлом году, но новая версия не является рестайлингом, а только дополняет существующее семейство. Главными отличительными особенностями Champion Edition стали иные бампера и другой дизайн решетки радиатора с вертикальными вставками. Габариты остались прежними: 4710 х 1795 х 1455 мм., а колесная база - 2670 мм. Бюджетная версия получит климат-контроль, цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюймов и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Под капотом уже знакомый турбированный 4-цилиндровый мотор объемом 1,5 л. Мощность - 181 л.с. Крутящий момент - 290 Нм. Данный агрегат комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний.