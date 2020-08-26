Geely раскрыла салон седана Preface

Премьера серийной модели на платформе Volvo состоится через месяц

Пару недель назад Geely опубликовала изображения экстерьера Preface, а теперь позволила нам заглянуть и в салон седана. Первые снимки распространили в соцсетях. Судя по тизерам, новинка получит цифровые приборы и большой отдельно стоящий тачскрин мультимедийной системы. Также на фотографиях можно рассмотреть селектор автоматической трансмиссии, динамики Bose. В целом интерьер выглядит очень ярко благодаря разноцветной отделке.

Подобно кросс-купе Geely Tugella, которое уже скоро приедет в Россию, Preface построен на модульной платформе CMA, разработанной совместно с Volvo. Это также роднит его с маленьким вседорожником XC40, электромобилем Polestar 2 и целой линейкой моделей бренда Lynk&Co, которым Geely и Volvo владеют вместе. На первых порах автомобиль будет доступен с единственным двигателем – знакомой нам двухлитровой 190-сильной «турбочетверкой» Drive-E, сочетающейся с восьмидиапазонным автоматом.