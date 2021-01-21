Geely Tugella обзавелась новой комплектацией

Комплектация носит название Luxury, однако не является самой дорогой. Скорее всего, это некое среднее решение.

Впрочем, опций здесь много. Автомобиль получил легкосплавные колесные диски, двухзонный климат-контроль, и систему очистки воздуха с фильтром, задерживающим до 95% вредных частиц. Также у будущего владельца будет бесключевой доступ в салон и датчики дождя и света. Кроме того, в новом исполнении купе-кроссовера имеется обогревы рулевого колеса, стекол и кресел. Водительское место оснащено электрорегулировкой по шести направлениям. Кроме того автомобиль получил в данной комплектации люк с электроприводом.

Что до технической части, то здесь конфигурация следующая. Турбо-мотор на 238 лошадиных сил, автоматическая трансмиссия и полный привод.