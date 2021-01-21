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21 янв 2021

Geely Tugella обзавелась новой комплектацией

Geely Tugella обзавелась новой комплектацией
Автор фото: фирма-производитель

Комплектация носит название Luxury, однако не является самой дорогой. Скорее всего, это некое среднее решение.

Впрочем, опций здесь много. Автомобиль получил легкосплавные колесные диски, двухзонный климат-контроль, и систему очистки воздуха с фильтром, задерживающим до 95% вредных частиц. Также у будущего владельца будет бесключевой доступ в салон и датчики дождя и света. Кроме того, в новом исполнении купе-кроссовера имеется обогревы рулевого колеса, стекол и кресел. Водительское место оснащено электрорегулировкой по шести направлениям. Кроме того автомобиль получил в данной комплектации люк с электроприводом.

Что до технической части, то здесь  конфигурация следующая. Турбо-мотор на 238 лошадиных сил, автоматическая трансмиссия и полный привод.

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