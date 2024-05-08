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8 май 2024

Электромобиль Geely Panda получил картинговую версию Go Kart Edition

Электромобиль Geely Panda получил картинговую версию Go Kart Edition
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely решила порадовать поклонников компактного автомобиля Panda, выпустив своего рода спортивную версию Go Kart Edition. В Китае за него попросят 48 900 юаней, что примерно составляет 632 000 рублей

Она отличается наличием большого антикрыла на крыше и передним бампером с крупным воздухозаборником. Также автомобилю достались 14-дюймовые диски с разноцветными вставками, которые можно менять и черно-белое оформление интерьера. Точные габариты: 3150/1540/1685 мм, колесная база - 2015 мм. По сравнению со стандартным Panda Mini, новинка получилась на 85 мм длиннее и на 85 мм выше. Отмечается, что максимальный объем багажника при сложенном заднем ряде составит приличные 800 л. 

Go Kart Edition не отличается иной силовой установкой. Он предложен с топовым 41-сильными электродвигателем и батареей на 17 кВт*ч. Заряда хватит примерно на 200 км по циклу CLTC. Отмечается, что автомобиль отличается лучшей динамикой благодаря режиму спорт, однако конкретные цифры не приводятся.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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