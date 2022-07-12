Компания Geely представила электрический пикап

Китайская марка Geely запустила свой новый суббренд Radar и представила его первую модель — электрический пикап RD6

К сожалению, каких-либо технических подробностей производитель не приводит. Мы знаем лишь то, что машина будет построена на некой легковой платформе, а в гамму силовых установок войдут не только электромоторы, но и гибриды. Обещают задне- и полноприводные версии мощностью 200 и 400 лошадиных сил соответственно.

Фактически, перед нами не полноценный грузовой пикап, а так называемый Ют – то есть, грубо говоря, пикап, построенный на платформе обычных легковушек. В девяностые годы эти машины были очень популярны в США и Австралии, однако, на сегодняшний день этот сегмент не слишком развит. Сами Geely позиционируют новинку в качестве машины для активного отдыха.