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12 июл 2022

Компания Geely представила электрический пикап

Компания Geely представила электрический пикап
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Geely запустила свой новый суббренд Radar и представила его первую модель — электрический пикап RD6

К сожалению, каких-либо технических подробностей производитель не приводит. Мы знаем лишь то, что машина будет построена на некой легковой платформе, а в гамму силовых установок войдут не только электромоторы, но и гибриды. Обещают задне- и полноприводные версии мощностью 200 и 400 лошадиных сил соответственно.

Фактически, перед нами не полноценный грузовой пикап, а так называемый Ют – то есть, грубо говоря, пикап, построенный на платформе обычных легковушек. В девяностые годы эти машины были очень популярны в США и Австралии, однако, на сегодняшний день этот сегмент не слишком развит. Сами Geely позиционируют новинку в качестве машины для активного отдыха.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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