Кроссовер Geely Coolray для России получит защиту от вирусов

Китайская компания Geely начнет комплектовать новый кроссовер Coolray для российского рынка специальным фильтром, защищающим от вирусов и бактерий

Как сообщает Autonews, со ссылкой на пресс-службу бренда, автомобили будут оснащать новыми фильтрами стандарта CN95, которые по своим свойствам сопоставимы с маской-респиратором. Угольный фильтрующий элемент может задерживать свыше 95% частиц диаметром менее 0,3 микрона, а также поглощать до 90% бытовых аллергенов, в том числе шерсть, пыльцу растений и пылевых клещей. Плюс ко всему климатическая система способна обезвреживать споры грибков, кишечную палочку и золотистый стафилококк.

Ранее стало известно, что Geely инвестирует 370 млн юаней (53 млн долларов) в разработку «безопасных автомобилей» с усиленной противовирусной защитой. Специалисты научно-исследовательских центров в Китае, США и Европе займутся совместным созданием экологически устойчивых материалов с антибактериальными и противовирусными свойствами. Они будут использованы в новых системах кондиционирования, а также на поверхностях, к которым наиболее часто прикасаются водитель и пассажиры.