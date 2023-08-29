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29 авг 2023

Представлен миниатюрный внедорожник Geely Panda Night

Представлен миниатюрный внедорожник Geely Panda Night
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely представила специальную внедорожную версию компактного автомобиля Geely Panda под названием Knight. Автомобиль оценивается 55 000 юаней (700 000 рублей)

Автомобиль получил массивные бампера и колесные арки, новую пластиковую вставку под решетку радиатора, ярко-зеленые буксировочные проушины и рейлинги, а также небольшую лесенку, ведущую на крышу. Габариты соответственно стали немного больше: 3135/1565/1655 мм., а колесная база не изменилась - 2015 мм. Максимальная вместимость багажника со сложенным задним рядом - 800 л.

Geely Panda Knight оснащен электрической силовой установкой мощностью 41 л.с. и 110 Нм. Максимальный запас хода составит 200 км. Зарядить автомобиль с 30-80% можно за 30 минут от розетки с постоянным током мощностью 22 кВт.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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