Представлен миниатюрный внедорожник Geely Panda Night

Китайская компания Geely представила специальную внедорожную версию компактного автомобиля Geely Panda под названием Knight. Автомобиль оценивается 55 000 юаней (700 000 рублей)

Автомобиль получил массивные бампера и колесные арки, новую пластиковую вставку под решетку радиатора, ярко-зеленые буксировочные проушины и рейлинги, а также небольшую лесенку, ведущую на крышу. Габариты соответственно стали немного больше: 3135/1565/1655 мм., а колесная база не изменилась - 2015 мм. Максимальная вместимость багажника со сложенным задним рядом - 800 л.

Geely Panda Knight оснащен электрической силовой установкой мощностью 41 л.с. и 110 Нм. Максимальный запас хода составит 200 км. Зарядить автомобиль с 30-80% можно за 30 минут от розетки с постоянным током мощностью 22 кВт.