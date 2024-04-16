Рассекречен новый электрический кроссовер Geely Galaxy E5

Китайский Минпромторг опубликовал данные и некоторые технические характеристики нового электрического кроссовера Geely Galaxy E5. Данная модель станет четвертой в линейке Galaxy после L7, L6, и E8. Ранее мы предполагали, что модель могут назвать E7

Дизайн “пятерки” оформлен в той же стилистике, что у седана E8. У них идентичная светодиодная оптика, вероятно, подсветка, имитирующая решетку радиатора и бампера. Официальных изображений салона нет, но ожидается, что автомобиль получит большой сенсорный экран по всей длине передней панели, включающий “приборку” и мультимедийную систему. Также, возможно, автомобиль получит два дизайна рулевого колеса, один из которых традиционный с приплюснутой нижней частью, а второй выполнен в виде штурвала. Точные габариты автомобиля: 4615/1901/1670 мм, а колесная база - 2750 мм. Покупателям предложат на выбор колеса размерностями 225/55R18 или 235/50R19.

На данный момент известно только об одной версии с электромотором мощностью 218 л.с. Емкость аккумулятора и запас хода не раскрываются. Можно предположить, что в самой дорогой комплектации E5 получит два электромотора и полный привод.