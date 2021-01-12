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12 янв 2021

Специалист из Bentley будет отвечать за дизайн Geely

Специалист из Bentley будет отвечать за дизайн Geely
Автор фото: фирма-производитель

Да, в китайском концерне меняются художники. Питер Хорбери покидает компанию, но на его место уже назначен новый кандидат.

Новым шеф-дизайнером стал Штефан Зилафф, который  до последнего момента отвечал за облик автомобилей Bentley. Надо отметить, что  ответственности на него свалится крайне много.  Ибо помимо дизайна Geely придется решать задачи и по облику моделей суббрендов, включая тот же самый Lotus, например.  При этом нигде не указывается, что Зиллаф должен отвечать за дизайн Volvo. Вполне возможно, что здесь появится отдельный руководитель.

Впрочем, если читатели посмотрят послужной список Зилаффа, то станет ясно, что человек этот весьма компетентен.  До Bentley он возглавлял центр дизайна всего Volkswagen и отвечал за разработку интерьеров всех моделей подконтрольных брендов.

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