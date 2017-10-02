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2 окт 2017

В Белоруссии до конца года начнут производство автомобилей Geely

В Белоруссии до конца года начнут производство автомобилей Geely
Автор фото: фирма-производитель

В Белоруссии практически закончено строительство завода «Белджи», принадлежащего СП между правительством Белоруссии и китайской Geely. Общий объем инвестиций в проект составил около 330 миллионов долларов. Производственные мощности позволят ему выпускать до 60 тысяч автомобилей ежегодно. Основную часть продукции планируется направлять на экспорт в Россиию (около 50%), остальные автомобили продавать в Белоруссии и других странах Евразийского экономического союза.

На заводе будет освоена полноценна сборка (со сваркой и окраской) ряда моделей Geely. В первую речь идет о большом кроссовере Geely Atlas, первой модели компании в этом сегменту, которой от и до занимался Питер Хорбери, которого Geely забрала и принадлежащей Volvo в Китай.

Технических деталей о кроссовере пока нет. Вероятнее всего, для нашего рынка его будут оснащать 1,8-литровым двигателем (184 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом». Информации о ценах пока тоже нет, но вряд ли Geely Atlas будет дешевле седана Emgrand GT, который у нас стоит от 1 389 000 до 1 739 000 руб.

Завод «Белджи» функционирует уже несколько лет. Однако пока на нем собирают модели Geely методом отверточной сборки. Кстати не исключено, что завод будет собирать автомобили и других марок: несколько лет назад рассматривалась возможность локализации здесь сборки Opel Corsa.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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