В Geely начали доставлять ключи от автомобилей с помощью дронов

Китайская компания Geely в целях безопасности из-за пандемии коронавируса организовала бесконтактную доставку своих новых автомобилей. При этом ключи от машины передают клиенту при помощи дрона, чтобы минимизировать контакт между продавцом и покупателем

Все автомобили, которые покупают исключительно при помощи интернета, перед доставкой проходят тщательную дезинфекцию. Затем транспортное средство при помощи автопогрузчика доставляют к дому заказчика. Ключи в специальной упаковке передают клиентам, используя квадрокоптер, который подлетает к подъезду или балкону покупателя.

Ранее стало известно, что Geely инвестирует 370 млн юаней (53 млн долларов) в разработку «безопасных автомобилей» с усиленной противовирусной защитой. Специалисты научно-исследовательских центров в Китае, США и Европе займутся совместным созданием экологически устойчивых материалов с антибактериальными и противовирусными свойствами. Они будут использованы в новых системах кондиционирования, а также на поверхностях, к которым наиболее часто прикасаются водитель и пассажиры.