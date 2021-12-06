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6 дек 2021

В Geely представили тягач будущего

В Geely представили тягач будущего
Автор фото: фирма-производитель

В начале ноября компания Geely показала рендеры электрического тягача Homtruck с футуристским  дизайном. Прошло меньше месяца, и PR-директор Geely Эш Сатклифф представил «живой» прототип!

Название Homtruck было выбрано неслучайно – это производная конструкция от двух слов: собственно, truck (грузовик) и home (дом). Последнее слово здесь проявляется очень отчетливо, фактически перед нами и тягач, и дом на колесах в одном лице! Разумеется, все жилое пространство организовано в кабине – здесь есть спальное место, холодильник, столики и даже душ.  Между тем кухонный отсек здесь располагается в одном из боксов снаружи. Здесь даже стиральная машина есть.

Что до технических аспектов, то силовых установок будет ровно три – электрическая, гибридная и этаноловая. При этом характеристики каждой не раскрываются. Производитель лишь приоткрыл завесу тайны относительно запаса хода электрокара -1100 километров.

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