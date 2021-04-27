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27 апр 2021

В Россию едет новый Geely Atlas Pro

В Россию едет новый Geely Atlas Pro
Автор фото: фирма-производитель

Популярный кроссовер известного китайского бренда с геральдическим логотипом получит преемника с приставкой «Pro».

Да, речь идет про модель Atlas Pro, которая доедет до нас уже в третьем квартале этого года. Внешне автомобиль не слишком сильно будет отличаться от обычного «Атласа» так что здесь не будем особо останавливаться. К сожалению, производитель пока не раскрывает информацию о моторах. Впрочем, кроссовер уже получил ОТТС, согласно которому он будет доступен с безальтернативным 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором разработки Volvo, выдающим 177 л. с. и 255 Нм крутящего момента. Агрегат может работать с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач.

Напомним, что простой Atlas предлагается на нашем рынке с тремя моторами. Это атмосферные двигатели 2.0, 2.4, и турбированный агрегат  1.8. Соответственно, мощность атмосферных моторов составляет 140 и 150 лошадиных сил. Турбо-мотор куда мощнее -184 лошадиные силы.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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