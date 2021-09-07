Автомобильный портал Motorpage
7 сен 2021

За облик автомобилей Geely теперь будет отвечать специалист из Bentley

За облик автомобилей Geely теперь будет отвечать специалист из Bentley

Вице-президентом по глобальному дизайну китайской Geely стал Штефан Зилафф, ранее работавший в Bentley, Mercedes-Benz и Audi

В мире автомобильного дизайна господин Зилафф является очень известной фигурой. В свое время под его руководством были выпущены самые первые Audi A1 и Audi A7. Что касается Bentley, то здесь он разрабатывал модель Bentayga. Теперь же Зилафф будет отвечать за дизайн моделей Geely, а также Lynk & Co и брендов Geometry и Zeekr, которые занимаются выпуском электрокаров.

Осталось разобраться с последним вопросом – куда ушел его предшественник Питер Хорбери? Что характерно – недалеко. Хорбери остался работать в структуре китайского концерна, правда теперь он будет отвечать за Lotus.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Geely Atlas Pro получил новую комплектацию

23 августа 2021
Geely Coolray 2020 руль

Geely Coolray обновился

27 июля 2021

Geely раскрыла характеристики российского Atlas Pro

09 июня 2021

Geely привезет в Россию шесть новинок

20 мая 2021

В Россию едет новый Geely Atlas Pro

27 апреля 2021

Geely GS11 уходит из России

09 апреля 2021

 Новости Geely

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) сыграл в гольф по новым правилам Тест драйв
06 сентября 2021

Volkswagen Taos
"Volkswagen Taos сыграл в гольф по новым правилам"
Subaru WRX STI - subaru wrx sti (2018) классик при жизни
Тест драйв
03 сентября 2021

Subaru WRX STI
"Классик при жизни"
Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три
Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 9 0 2 3