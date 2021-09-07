За облик автомобилей Geely теперь будет отвечать специалист из Bentley

Вице-президентом по глобальному дизайну китайской Geely стал Штефан Зилафф, ранее работавший в Bentley, Mercedes-Benz и Audi

В мире автомобильного дизайна господин Зилафф является очень известной фигурой. В свое время под его руководством были выпущены самые первые Audi A1 и Audi A7. Что касается Bentley, то здесь он разрабатывал модель Bentayga. Теперь же Зилафф будет отвечать за дизайн моделей Geely, а также Lynk & Co и брендов Geometry и Zeekr, которые занимаются выпуском электрокаров.

Осталось разобраться с последним вопросом – куда ушел его предшественник Питер Хорбери? Что характерно – недалеко. Хорбери остался работать в структуре китайского концерна, правда теперь он будет отвечать за Lotus.