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23 июн 2025

Большой кроссовер Geely Okavango получит обновление

Большой кроссовер Geely Okavango получит обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely представит обновленную версию большого переднеприводного кроссовера Haoyue L, известного на российском рынке под именем Okavango. Рестайлинговая модель уже проходит сертификацию в Китае, о чём свидетельствуют данные Министерства промышленности КНР

Судя по опубликованным изображениям, автомобиль получит иную решетку радиатора без хромированной окантовки и более крупный воздухозаборник на бампере. Также немного изменился обвес по всему периметру и добавлены матовые декоративные элементы. Обновленный кроссовер будет предлагаться в конфигурациях на пять, шесть и семь мест.

Вместо прежнего 2,0-литрового турбомотора мощностью 218 л.с. появится 1,5-литровый агрегат на 181 л.с. В результате, максимальная скорость снизится с 200 до 185 км/ч. Пока не уточняется, останется ли прежняя семиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод, вероятнее всего, будет исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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