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29 окт 2019

Great Wall Hover вернется на рынок

Great Wall Hover вернется на рынок

Хорошо, он уже давно не Great Wall и не Hover. Однозначно скажем, эту модель лихорадило на российском рынке так, что позавидует любой корабль в шторм. В любом случае, знакомый нам автомобиль возвращается, и это прекрасно

Опять начнем с истории,  тем более, что она интересна. Итак, рамные внедорожники Hover когда-то пользовались в России очень хорошим спросом, однако, позитивную динамику перечеркнули валютные скачки, приведшие к тому, что отпускные цены перевалили за миллион рублей. И дистрибьютор марки — компания «Ирито» решила, что это неоправданно дорого. В свою очередь, китайская сторона, а именно, Great Wall не поддержала продажи, отказавшись давать скидки на машинокомплекты. Дорожки, как говорится, разошлись и модель покинула рынок.

В 2017 году был сделан очередной заход. Учредители черкесского завода «Дервейс» построили сборочную площадку «Ставрополь Авто». В партнеры они взяли китайцев, и первыми на конвейер встали те самые внедорожники Great Wall Hover. Правда, под новым именем — DW Hower Н3. Однако, опять не получилось, буквально через год завод закрылся.

Наверное, здесь должен сработать принцип "Бог троицу любит", ибо настала пора третьего пришествия. Отметим, что Hover, можно сказать, вернулся к истокам, так как теперь он будет выпускаться в Туле, на заводе Haval, причем под этим же брендом. А Haval, как известно, принадлежит Great Wall.  В любом случае уже известно, что производство Haval H5 (да, название будет иным) стартует уже в следующем году.

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