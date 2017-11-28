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28 ноя 2017

Hower H3 получил новую топовую комплектацию

Hower H3 получил новую топовую комплектацию
Автор фото: фирма-производитель

Компания «Чайна Автомаркет», которая продает на российском рынке внедорожники Hower, которые производятся по полному циклу на черкасском заводе «Дервей» объявила о появлении у модели H3 новой топовой комплектации, которая получила название «Люкс».

От базовых версий комплектация «Люкс» отличается кожаной отделкой салона, электроприводом водительского сиденья с регулировкой по высоте, мультимедийной системой с шестью динамиками и задними датчиками парковки. Цены на внедорожники Hower H3 «Люкс» стартуют с отметки 1 319 000 рублей.

Напомним, что Hower H3 также предлагается в комплектациях «Сити» (990 000 рублей) и «Комфорт» (от 1 199 000 рублей). Рамный внедорожник оснащается двухлитровым турбированным двигателем Mitsubishi мощностью 147 л.с., 6-и ступенчатой механической коробкой передач и трансмиссией BorgWarner.
 

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При написании новости использовалась информация:
Чайна Автомаркет

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