Компания «Чайна Автомаркет», которая продает на российском рынке внедорожники Hower, которые производятся по полному циклу на черкасском заводе «Дервей» объявила о появлении у модели H3 новой топовой комплектации, которая получила название «Люкс».

От базовых версий комплектация «Люкс» отличается кожаной отделкой салона, электроприводом водительского сиденья с регулировкой по высоте, мультимедийной системой с шестью динамиками и задними датчиками парковки. Цены на внедорожники Hower H3 «Люкс» стартуют с отметки 1 319 000 рублей.

Напомним, что Hower H3 также предлагается в комплектациях «Сити» (990 000 рублей) и «Комфорт» (от 1 199 000 рублей). Рамный внедорожник оснащается двухлитровым турбированным двигателем Mitsubishi мощностью 147 л.с., 6-и ступенчатой механической коробкой передач и трансмиссией BorgWarner.

