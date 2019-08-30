Great Wall делает ставку на пикапы

Китайская компания Great Wall Motor Ltd решила поменять свою рыночную стратегию и отставить за маркой Great Wall лишь производство пикапов

Руководство компании поставило перед собой амбициозную цель — с 2020 года достичь ежегодного объема выпуска пикапов в 200 000. Этот объем должен обеспечить компании третье место в классе в мире после Ford Motor и Toyota Motor. Покорять высоту китайцы планируют при помощи новой модели Cannon, которая вошла в новую линейку бюджетных моделей P-серии.

Отметим, что этот пикап создан на абсолютно новой фирменной платформе P71, которая, как утверждается производителем, весьма крепкая и одновременно легкая. Кроме того Great Wall обещает, что у покупателей будет возможность буквально собрать машину под свой вкус из 100 вариантов оформления кузова, салона, предлагаемых двигателей и трансмиссий.