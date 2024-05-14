Great Wall запускает продажи новой гибридной версии кроссовера Wey Mocha

Модельный ряд марки Wey пополнился гибридной модификацией Hi4 кроссовера Mocha. Внешний облик остался прежним, но оснащение слегка было доработано. Стартовая цена в Китае - 238 800 юаней (примерно 3 014 000 рублей)

В основе силовой установки Hi4 - 1,5-литровый турбомотор мощностью 125 кВт (245 Нм) и два электродвигателя на 80 кВт спереди и 150 кВт сзади. Коробка - 4-ступенчатая DHT. Паспортный разгон до “сотни” - 4,7 с. Mocha Hi4 комплектуется аккумулятором емкостью 35 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 200 км. Отмечается, что с помощью быстрой зарядки пополнить аккумулятор с 30% до 80% получится за 35 минут.

Автомобиль оснастили различными датчиками и камерами, включая 12 ультразвуковых радаров и 4 камеры кругового обзора системы помощи водителю Coffee Pilot. В салоне установлены 9,2-дюймовая цифровая приборная панель, 14,6-дюймовая “мультимедийка” и 9-дюймовый сенсорный дисплей климат-контроля. За управление отвечает обновленная операционная система Coffee OS 2.