Автомобильный портал Motorpage
14 май 2024

Great Wall запускает продажи новой гибридной версии кроссовера Wey Mocha

Great Wall запускает продажи новой гибридной версии кроссовера Wey Mocha
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд марки Wey пополнился гибридной модификацией Hi4 кроссовера Mocha. Внешний облик остался прежним, но оснащение слегка было доработано. Стартовая цена в Китае - 238 800 юаней (примерно 3 014 000 рублей)

В основе силовой установки Hi4 - 1,5-литровый турбомотор мощностью 125 кВт (245 Нм) и два электродвигателя на 80 кВт спереди и 150 кВт сзади. Коробка - 4-ступенчатая DHT. Паспортный разгон до “сотни” - 4,7 с. Mocha Hi4 комплектуется аккумулятором емкостью 35 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 200 км. Отмечается, что с помощью быстрой зарядки пополнить аккумулятор с 30% до 80% получится за 35 минут.

Автомобиль оснастили различными датчиками и камерами, включая 12 ультразвуковых радаров и 4 камеры кругового обзора системы помощи водителю Coffee Pilot. В салоне установлены 9,2-дюймовая цифровая приборная панель, 14,6-дюймовая “мультимедийка” и 9-дюймовый сенсорный дисплей климат-контроля. За управление отвечает обновленная операционная система Coffee OS 2.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tank 700

На российском рынке официально появится гибридные Tank 700 и Wey 07

24 апреля 2024
Wey 05

Новый гибридный кроссовер Wey 05 приехал в Россию

15 февраля 2024
Wei Gaosha

Great Wall начал продажи 5,4-метрового гибридного минивэна Wei Gaosha

21 декабря 2023
Wey 05

Дебют Wey 05 в России состоится в следующем году

26 октября 2023
Ora 03

Состоялся дебют электромобиля Ora 03 в России

26 октября 2023
Haval Jolion

Great Wall вошел в лидеры по продажам автомобилей в России

26 октября 2023

 Новости Great Wall

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi H9 - hongqi h9 (2023) входной билет в мир роскоши Тест драйв
08 мая 2024

Hongqi H9
"Входной билет в мир роскоши"
Geely Okavango - geely okavango (2024) река с двойным дном
Тест драйв
02 мая 2024

Geely Okavango
"Река с двойным дном"
Changan Lamore - changan lamore (2023) мастерство упаковки
Тест драйв
28 апреля 2024

Changan Lamore
"Мастерство упаковки"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 5 5