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26 авг 2024

Great Wall готовит к дебюту полностью черную версию пикапа Cannon

Great Wall готовит к дебюту полностью черную версию пикапа Cannon
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Great Wall поделилась первыми изображениями полностью черной версии пикапа Cannon. Она получила название Traverse и по оформлению напоминает Tank 500 Blacktrail, который официально представлен на российском рынке

Такая версия позиционируется, как внедорожная модификация, о чем намекает шноркель для преодоления глубоких бродов. Она также отличается полностью черным кузовом, который контрастирует с красными суппортами и буксировочными проушинами. Крупная эмблема марки по центру решетки радиатора выполнена в хромовом цвете. Соответствующее оформление очень напоминает темную версию Blacktrail для Tank 500.

Great Wall Cannon Traverse достался прежний 3,0-литровый турбированный V6 мощностью 354 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный (torque-on-demand).

При написании новости использовалась информация:
ithome

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