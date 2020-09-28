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28 сен 2020

Great Wall показал эффектный седан в ретростиле

Great Wall показал эффектный седан в ретростиле

Китайский Great Wall Motor, известный в России по своим внедорожникам и пикапам, представил на Международном автосалоне в Пекине новую разработку — концептуальный седан Chaopai

Особенность этой машины — эффектный дизайн в неоклассическом стиле. В кузове с ярко выраженными тремя объемами, пластике внешних панелей, изящной деталировке хромом читаются отсылки к европейским и японским автомобилям 60-х годов. Над стилем Chaopai работал англичанин Фил Сайммонс (Phil Simmons). В китайском концерне он трудится с 2018-го, а до того занимал должность директора по экстерьерам в британском Land Rover, где, в частности, руководил созданием облика таких моделей, как Range Rover Velar, Discovery и Discovery Sport последних генераций. Салон также выполнен в ретростиле, из интересных особенностей здесь стоит выделить горизонтальную архитектуру передней панели, дефлекторы вентиляции и комбинацию приборов круглой формы.

О технической стороне ничего не говорится. Вероятнее всего, это лишь макет-демонстратор с проработанным дизайном, но без технической начинки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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