Great Wall выкупает у General Motors заводы в Азии

Китайский автоконцерн Great Wall Motor выкупил у General Motors предприятие в Районге, Таиланд. Это завод был открыт в 2000 году и производил внедорожники и пикапы Chevrolet моделей Colorado, Trailblazer и Captiva. Мощности предприятия позволяют выпускать до 80 тыс. автомобилей в год, пишет "Российская газета"

Переговоры о покупке завода в Районге Great Wall и General Motors начали в феврале 2020-го, а саму сделку закрыли к началу октября. Китайский концерн намерен сделать из этого предприятия плацдарм для покорения рынков Юго-Восточной Азии. Здесь будут выпускать как обычные автомобили с ДВС, так и инновационные электромобили. Помимо Great Wall планируется выпуск автомобилей бренда Haval (входит в состав концерна).

Также Great Wall с января ведет переговоры о приобретении завода GM в Талегаоне в Индии - эта площадка китайскому автопроизводителю нужна для укрепления позиций на индийском рынке. В настоящее время переговоры временно приостановлены из-за обострения пограничного конфликта между Индией и Китаем, случившегося летом 2020 года. Тем не менее Great Wall не отказывается от намерения приобрести завод у GM и ждет стабилизации отношений между странами для детализации условий сделки.