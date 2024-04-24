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24 апр 2024

На российском рынке официально появится гибридные Tank 700 и Wey 07

На российском рынке официально появится гибридные Tank 700 и Wey 07

Китайская компания Great Wall привезет в Россию две новинки от своих дочерних брендов. Речь идет о внедорожнике Tank 700 и кроссовере Wey 07. Продажи намечены на этот год

Модель Tank 700 на родном рынке дебютировала несколько месяцев назад. Точные габариты внедорожника: 5090/2061/1952 мм., при колесной базе в 3000 мм. Дорожный просвет - 245 мм. Это будет самый крупный автомобиль в семействе Tank. Он оснащается гибридной силовой установкой, в составе которой 3,0-литровый V6 и один электродвигатель. Суммарная мощность - 523 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 37,1 кВт*ч с запасом хода на электротяге в 90 км. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный (Torque-On-Demand).

Что касается Wey 07, то на родине данный кроссовер больше известен как Wey Lanshan. Как можно догадаться, он будет больше уже дебютировавшего у нас Wey 05:  5156/1980/ 1805 мм., колесная база - 3050 мм. В Китае стандартная переднеприводная версия комплектуется 1,5-литровым турбомотором и одним электродвигателем. Суммарная мощность - 330 л.с. и 523 Нм. В полноприводной модификации есть дополнительный мотор, который повышает отдачу установки до 517 л.с. и 933 Нм. Емкость аккумулятора - 36,7 кВт*ч и 44,5 кВт*ч в зависимости от версии. Запас хода на электротяге - 153 и 180 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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