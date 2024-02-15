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15 фев 2024

Новый гибридный кроссовер Wey 05 приехал в Россию

Новый гибридный кроссовер Wey 05 приехал в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Great Wall некоторое время назад анонсировала выход на российский рынок двух своих суббрендов - Ora и Wey. Если первая марка уже успела представить свой хэтчбек Ora 03 в прошлом году, то вторая запустит продажи кроссовера в этом месяце

Премиальный полноприводный кроссовер Wey 05, который на родине известен как Coffe 01, обойдется российским покупателям в 6 499 000 рублей. Это гибрид типа PHEV и оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 л. и двумя электродвигателями (по одному спереди и сзади). Суммарная мощность всей системы - 421 л.с. и 847 Нм крутящего момента. Коробка - 9-ступенчатый “робот”. Емкость аккумулятора составляет 39,7 кВт*ч. Она позволит преодолеть только на электроэнергии до 185 км. Средний расход топлива - 7,7 л. на 100 км. Отмечается, что от быстрой зарядки автомобиль сможет “заправиться” от 0 до 80% за 53 минуты.

Wey 05 - это достаточно крупный кроссовер, габариты которого: 4870/1960/1690 мм., при колесной базе в 2910 мм. Автомобиль выделяется крупной решеткой радиатора с хромированными элементами, полностью светодиодной оптикой и скрытыми дверными ручками. Внутри на передней панели устанавливается 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 9,2-дюймовая цифровая “приборка”. Также имеется отдельный 9-дюймовый сенсорный дисплей управления климат-контролем и функцией массажа в передних сидений.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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