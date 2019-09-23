Ставропольский завод, выпускавший Ховеры, перепрофилируется

Расположенный в Михайловске Ставропольского края завод «Ставрополь-Авто» стоит без работы уже 10 месяцев. Предприятие производило внедорожники DW Hower H3 и H5, которые являются копиями Great Wall Hover H3 и H5, однако вынуждено было остановить конвейер по финансовым причинам

В марте нынешнего года министр промышленности Ставрополья Виталий Хоценко заявил, что «Ставрополь-Авто» ищет новых партнеров из числа автопроизводителей. Но теперь утверждается, что завод вообще перестанет быть автомобильным — рассматривается вариант преобразования его в многопрофильную индустриальную площадку, мощности которой будут сдаваться мелким и частным арендаторам, занимающимся производственной деятельностью. Такой план разработали в администрации края. В частности, здесь может расположиться производство лопастей для ветроэлектростанций.

Отметим, что в Ставропольскком крае уже есть опыт преобразования бывших автомобильных предприятий в промплощадки для арендаторов. В 2016 году принадлежащий КАМАЗу ставропольский завод прицепов был реорганизован в технопарк, сейчас на нем работают десятки мелких фирм.